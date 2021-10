Entreprise – Lidl

Lidl est l’un des principaux détaillants alimentaires en Europe. En Allemagne, elle emploie plus de 50 000 personnes. À l’échelle internationale, la société exploite l’un des plus grands réseaux de magasins d’alimentation à prix réduits en Europe, avec plus de 9 000 magasins dans 25 pays.

Structure organisationnelle de Lidl

En termes d’organisation, Lidl est divisé en plusieurs unités : Lidl Stiftung & Co. KG (Lidl International) et les filiales nationales. Lidl International regroupe sur le site de Neckarsulm des compétences dans les domaines de la vente, de l’approvisionnement, de l’informatique, de la logistique, de l’administration, des achats, de la construction et de l’immobilier et soutient les entreprises nationales dans le développement de procédures européennes et l’optimisation des processus et des normes.

Les entreprises régionales avec leurs magasins Lidl sont subordonnées aux entreprises nationales. En Allemagne, par exemple, environ 3 300 magasins Lidl sont gérés par 37 sociétés régionales, qui opèrent sous l’égide commune de Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG (Lidl Allemagne).

Historique de l’entreprise Lidl

Les débuts de Lidl remontent aux années 1930, lorsque l’entreprise a été fondée en tant que grossiste alimentaire en Souabe. Après avoir ouvert ses premiers magasins autour de Ludwigshafen dans les années 1970 et s’être développé en Allemagne jusqu’à la fin des années 1980, le discounter a lancé ses opérations européennes dans les années 1990.

Produits et normes de qualité chez Lidl

Lidl propose des produits de marque classiques en plus de ses propres marques. Au total, la gamme comprend environ 1 600 produits alimentaires et non alimentaires issus de tous les domaines de la vie quotidienne.

La gamme est complétée par des produits qui sont vendus dans le cadre d’offres spéciales, généralement pour une période de temps limitée. La revendication : offrir aux clients une bonne qualité à un prix avantageux.

Cet objectif est atteint grâce à des achats ciblés et à des quantités d’achat élevées, sans compromis sur la qualité. Les autres critères sont des processus très efficaces, un travail innovant et la rapidité. L’orientation vers la qualité est soulignée par des tests et des labels de qualité régulièrement décernés par des instituts de contrôle indépendants.

Objectifs et durabilité – Lidl

Outre les objectifs économiques, les objectifs environnementaux tels que le développement durable et la préservation des ressources naturelles sont déterminants pour le discounter. Les produits issus du commerce équitable introduits dans l’assortiment avec la marque propre « Fairglobe » en 2006 y contribuent. Lidl propose également ses propres produits biologiques avec « Biotrend » et vend du poisson issu de captures durables sous le label « Marine Stewardship Council ».

Pour les nouveaux magasins, il existe également un concept technique global qui combine la récupération de chaleur, l’énergie solaire, les fluides frigorigènes naturels neutres pour le climat et le renoncement aux combustibles fossiles. De cette façon, environ 55 tonnes d’émissions de CO2 peuvent être évitées par branche chaque année.

Responsabilité

Lidl accorde une grande attention au respect de ses principes d’entreprise, de gestion et de comportement, qui servent d’orientation à tous les employés dans leurs relations entre eux, ainsi qu’avec les clients et les partenaires commerciaux.

Lidl emploie au total plus de 50 000 personnes, qui gagnent toutes plus que la convention collective. L’entreprise forme actuellement plus de 1 500 apprentis et les rémunère bien au-delà de la convention collective.

Lidl prend les critiques au sérieux. Par exemple, en collaboration avec le Dr Joachim Jacob – ancien commissaire fédéral à la protection des données – un concept global de protection et de sécurité des données a été élaboré, qui garantit de manière exhaustive la protection des données des employés et des clients.

liste des Lidl au Luxembourg

Ingeldorf

Pétange

Bertrange

Mersch

Wasserbillig

Pommerloch

Strassen

Beggen

Foetz

Differdange

Huldange

Liste et horaire Lidl Luxembourg

