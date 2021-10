Prévention des abus sexuels envers les enfants

Qu’est-ce que les abus sexuels envers les enfants ?

Les abus sexuels envers les enfants constituent une expérience négative importante mais évitable de l’enfance et un problème de santé publique. L’abus sexuel infantile désigne l’implication d’un enfant (personne de moins de 18 ans) dans une activité sexuelle qui viole les lois ou les tabous de la société et qu’il/elle.. :

ne comprend pas pleinement

ne consent pas ou n’est pas en mesure de donner son consentement en connaissance de cause ; ou

n’est pas préparée sur le plan du développement et ne peut pas donner son consentement.

Quelle est l’ampleur du problème ?

Les abus sexuels commis sur des enfants constituent un problème de santé publique important mais évitable. De nombreux enfants attendent de signaler les abus sexuels dont ils sont victimes ou ne les signalent jamais. Bien que les estimations varient selon les études, les données montrent que :

Environ 1 fille sur 4 et 1 garçon sur 13 subit un abus sexuel à un moment donné de son enfance.

91 % des abus sexuels sont perpétrés par une personne que l’enfant ou sa famille connaît.

Le fardeau économique total des abus sexuels sur les enfants en France en 2017 a été estimé à au moins 10 milliards d’euros par an pour l’assurance maladie. Bien que ce chiffre soit probablement une sous-estimation de l’impact réel du problème, car les abus sexuels sur les enfants sont sous-déclarés. C’est en fait 100 milliards d’euros par an si l’on intègre tous les coûts médico-sociaux. (voir source)

Quelles en sont les conséquences ?

L’expérience de l’abus sexuel dans l’enfance est une expérience indésirable de l’enfance qui peut affecter la façon dont une personne pense, agit et se sent tout au long de sa vie, entraînant des conséquences à court et à long terme sur la santé physique et mentale/émotionnelle.

Voici quelques exemples de conséquences sur la santé physique

les infections sexuellement transmissibles (IST)

les blessures physiques

les maladies chroniques plus tard dans la vie, comme les maladies cardiaques, l’obésité et le cancer.

Exemples de conséquences sur la santé mentale :

la dépression

les symptômes du syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

Exemples de conséquences comportementales

l’usage/le mésusage de substances, notamment d’opioïdes

comportements sexuels à risque, c’est-à-dire des comportements susceptibles d’entraîner une grossesse ou des IST, comme le fait de ne pas utiliser de préservatifs ou d’autres moyens de contraception, ou d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires.

un risque accru de suicide ou de tentatives de suicide.

Un autre résultat couramment associé aux abus sexuels dans l’enfance est le risque accru de re-victimisation tout au long de la vie d’une personne. Par exemple, des études récentes ont révélé que:

Les femmes exposées à des abus sexuels dans l’enfance présentent un risque 2 à 13 fois plus élevé de victimisation sexuelle à l’âge adulte .

. Les personnes ayant subi des abus sexuels dans l’enfance courent deux fois plus de risques de subir des violences non sexuelles de la part de leur partenaire intime.

Quelles sont les lacunes actuelles en matière de prévention des abus sexuels dans l’enfance ?

Les adultes doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus sexuels envers les enfants. Ils doivent veiller à ce que les enfants aient des relations et des environnements sûrs, stables et enrichissants. Les ressources consacrées à la lutte contre les abus sexuels envers les enfants ont surtout été axées sur le traitement des victimes et sur des approches axées sur la justice pénale pour les auteurs.

Bien que ces efforts soient importants après que l’abus sexuel ait eu lieu, peu d’investissements ont été faits dans la prévention primaire, ou la prévention de l’abus sexuel avant qu’il ne se produise.

Il existe peu de stratégies efficaces fondées sur des données probantes pour protéger de manière proactive les enfants contre les abus sexuels. Il faut davantage de ressources pour élaborer, évaluer et mettre en œuvre des stratégies de prévention primaire fondées sur des données probantes afin de garantir à tous les enfants des relations et des environnements sûrs, stables et enrichissants.

Quelles sont les recommandations pour les recherches futures ?

Des efforts supplémentaires en matière de prévention des abus sexuels envers les enfants sont nécessaires pour :

Améliorer les systèmes de surveillance et la collecte de données pour le suivi des abus sexuels sur les enfants.

Améliorer notre compréhension des facteurs de risque et de protection pour la perpétration et la victimisation des abus sexuels envers les enfants.

Renforcer les politiques, programmes et pratiques existants et en élaborer de nouveaux fondés sur des données probantes pour la prévention primaire des abus sexuels envers les enfants.

Accroître la diffusion et la mise en œuvre de stratégies fondées sur des données probantes pour la prévention des abus sexuels envers les enfants.

Les organisations au service de la jeunesse et de la famille, les agences publiques/gouvernementales, les communautés religieuses et autres doivent disposer des informations nécessaires pour mettre en place des stratégies de prévention primaire efficaces. Les abus sexuels sur les enfants peuvent être évités en utilisant une approche de santé publique, pour réduire l’exposition des enfants aux abus sexuels et garantir des relations et des environnements sûrs, stables et stimulants pour tous les enfants.

Source : https://rm.coe.int/stop-aux-violences-sexuelles-feuille-de-route-2017-2018/168078b7e0

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/nos-principes-fondateurs/centres-nationaux-de-reference-pour-la-lutte-contre-les-maladies-transmissibles

