L’économie circulaire – une opportunité pour des produits informatiques plus durables

Votre mode actuel, linéaire, de production et de consommation des produits ruine les écosystèmes fragiles et entraîne la perte de ressources naturelles précieuses. L’économie circulaire apporte des solutions plus durables où les produits sont utilisés plus longtemps et où les matériaux sont réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits.

Le modèle économique dominant d’aujourd’hui est linéaire : Nous prenons des ressources naturelles vierges et fabriquons des produits que nous jetons une fois que nous avons fini de les utiliser – souvent après une période relativement courte. Parfois, cette courte durée de vie est due à l’obsolescence planifiée, qui fait que les produits se cassent facilement et sont difficiles à réparer et à améliorer.

Le modèle linéaire entraîne un certain nombre de problèmes :

Les matériaux vierges sont extraits à un rythme plus rapide qu’ils ne peuvent être reconstitués.

Une fois mis au rebut, les produits sont traités comme des déchets et sont souvent incinérés ou mis en décharge, ce qui entraîne la perte de ressources naturelles précieuses et rares.

Les méthodes non sécurisées de traitement des déchets entraînent également l’infiltration de substances dangereuses dans le sol, l’eau et l’air.

La fabrication et le transport des produits entraînent une pollution et une consommation d’énergie importante qui peuvent être évitées dans l’économie circulaire.

Les réserves de certaines ressources naturelles s’épuisent déjà et le problème s’aggravera à mesure que la population mondiale augmentera et que la prospérité économique touchera davantage de personnes.

Les ressources sont réutilisées dans l’économie circulaire

Dans une économie circulaire, les ressources sont traitées de manière plus responsable. L’objectif est de prolonger la durée de vie des produits et de recycler tous les matériaux sans produire de déchets.

La réutilisation des produits est plus efficace en termes de ressources que le recyclage, car la plupart des matériaux perdent de la valeur à chaque fois qu’ils sont recyclés. Par conséquent, l’allongement de la durée de vie des produits est le meilleur moyen de réduire leur impact sur l’environnement.

Dans une économie circulaire, les produits sont construits pour durer. Ils sont durables et peuvent être améliorés et réparés. Les pièces peuvent être remplacées, par exemple les piles, car les produits qui fonctionnent sont souvent mis au rebut uniquement à cause de piles usées.

Une fois que les produits ont atteint la fin de leur vie utile, ils deviennent des ressources précieuses, utilisées pour fabriquer de nouveaux produits. La nécessité d’extraire des matériaux vierges est donc réduite au minimum dans l’économie circulaire.

La durée de vie des produits et des matériaux est prise en compte dès la phase de conception : les composants sont faciles à séparer et ne contiennent pas de substances dangereuses qui les rendent impropres au recyclage et à la fabrication de nouveaux produits.

Innovation et nouveaux modèles d’entreprise

L’économie circulaire ouvre également des possibilités pour des modèles et des concepts commerciaux nouveaux et innovants. De nouveaux modes d’accès aux produits réduisent l’impact environnemental. Par exemple, les gens peuvent partager des produits et les posséder ensemble pour avoir accès à des produits dont ils n’ont pas besoin quotidiennement.

La location et le leasing de produits offrent une plus grande flexibilité et font qu’un produit a plus de chances d’avoir plusieurs propriétaires au cours de sa vie. Les entreprises proposent de plus en plus des solutions de produits en tant que service, où l’accès aux fonctions, la maintenance, la réparation et les mises à niveau sont inclus dans un service que le client achète.

Lorsque les produits vivent plus longtemps, davantage de personnes sont engagées dans les activités de réparation et de maintenance.

Ce que vous pouvez faire

Utilisez les produits que vous achetez pendant une période plus longue – même en ajoutant une année supplémentaire, vous obtiendrez des avantages substantiels en termes de durabilité.

– même en ajoutant une année supplémentaire, vous obtiendrez des avantages substantiels en termes de durabilité. Choisissez des produits conçus pour être réparés , améliorés et recyclés.

, améliorés et recyclés. Ne regardez pas seulement le prix de vente : un produit plus cher peut être moins cher à entretenir, ce qui permet de faire des économies à long terme.

: un produit plus cher peut être moins cher à entretenir, ce qui permet de faire des économies à long terme. Considérez le contenu des produits comme des ressources précieuses dans l’économie circulaire, qui ne doivent jamais être mises au rebut.

Comment la certification TCO contribue à l’économie circulaire

La certification TCO favorise le développement de produits durables, réparables, évolutifs et recyclables, ce qui les rend plus attrayants pour la réutilisation ou les marchés secondaires.

-Les critères couvrent toutes les phases du cycle de vie du produit : approvisionnement en matériaux et fabrication, utilisation et réutilisation, récupération et recyclage.

-Les produits informatiques sont souvent remplacés parce que la batterie a perdu sa capacité à tenir la charge. TCO Certified comprend des critères relatifs à la durée de vie de la batterie et à la possibilité de la remplacer.

-Le propriétaire de la marque doit fournir un logiciel qui supprime les données de l’appareil de manière sécurisée et gratuite, de sorte que le produit puisse être remis en circulation sans risque de fuite de données.

-Les produits certifiés doivent bénéficier d’une garantie d’au moins un an et les pièces de rechange doivent être disponibles pendant au moins trois ans après que le modèle de produit n’est plus fabriqué.

-Pour promouvoir l’économie circulaire, les produits doivent pouvoir être réparés et mis à niveau afin de rester fonctionnels pendant longtemps.

-En réduisant le nombre de substances dangereuses, les matériaux peuvent être recyclés et réutilisés en toute sécurité pendant longtemps, et rester conformes à une législation de plus en plus stricte.

-Les produits doivent inclure un port USB Type-C. En utilisant un connecteur standardisé, moins de câbles doivent être fabriqués et la réutilisation des câbles peut augmenter.

-Les produits mobiles doivent être durables et supporter des températures élevées et basses.

-Le propriétaire de la marque est responsable d’offrir des options de reprise en fin de vie.

La certification TCO est la certification de durabilité la plus complète au monde pour les produits informatiques. Elle vous aide à faire des choix de produits responsables qui orientent l’industrie dans une direction durable. L’utilisation du certificat TCO aide également votre organisation à franchir une nouvelle étape en matière de responsabilité sociale et environnementale.

